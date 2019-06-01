انت الان تتابع صالح عن فضيحة رادس: «لا فار ولا قط الفساد بيعط» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
تقنية الفار
سخر محسن صالح، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، من الفضيحة الكروية التي شهدها ملعب رادس، وذلك بعد تتويج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته لإعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).
وكتب مدرب الفراعنة السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: "لا فار ولا قط الفساد بيعط.. الفار أحدث وسائل الاستحمار اللي ابتدعها أصحاب القرار لتحويل النتيجة للي يدفع أكتر من التجار.. مين راح للتاني الكورة ولا الإيد.. الكورة عدت خط ولا هي بعيد.. التلامس واضح أهو لأ دي تحية
وكتب مدرب الفراعنة السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: "لا فار ولا قط الفساد بيعط.. الفار أحدث وسائل الاستحمار اللي ابتدعها أصحاب القرار لتحويل النتيجة للي يدفع أكتر من التجار.. مين راح للتاني الكورة ولا الإيد.. الكورة عدت خط ولا هي بعيد.. التلامس واضح أهو لأ دي تحية عيد.. هو فيه عاقل يا عالم يسمع لفار عفريت.. ترميله حتة جبنة يقول إنت صح أكيد".
— Mohsen Saleh (@MohsenSaleh)
(لا فار ولا قط الفساد بيعط)— Mohsen Saleh (@MohsenSaleh) June 1, 2019
الفار احدث وسائل الاستحمار اللي ابتدعها اصحاب القرار لتحويل النتيجه للي يدفع اكتر من التجار.مين راح للتاني الكورة ولا الإيد.الكورة عدت خط ولا هي بعيد. التلامس واضح اهو لأ دي تحية عيد.
هو في عاقل يا عالم يسمع لفار عفريت. ترميله حتة جبنه يقول انت صح اكيد
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