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وفاة لاعب أرسنال السابق أنطونيو رييس

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٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

خوسيه أنطونيو رييس

خوسيه أنطونيو رييس

لقى لاعب أرسنال السابق خوسيه أنطونيو رييس مصرعه في حادث سيارة وذلك بعمر 35 عامًا، وانضم رييس إلى أرسنال في شهر يناير من عام 2004، وكان ضمن الفريق الذي لا يهزم والذي توج بلقب في موسم 2003- 2004 دون خسارة أي مباراة، وبعدها قضي عامًا على سبيل الإعارة في موسم 2006- 2007 رفقة ونجح في التتويج معه بلقب ، ووصل قبلها مع أرسنال إلى نهائي في موسم 2005- 2006 قبل الخسارة أمام بنتيجة 2-1 على ملعب ستاد دو فرانس.

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وبعد الرحيل عن أرسنال في عام 2007، تمكن رييس من الفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع أتلتيكو مدريد و3 مرات مع إشبيلية. وفي شهر يناير الماضي، انضم رييس إلى فريق اكستريمادورا الموجود في دوري الدرجة الثانية، وأثيرت تكهنات العام الماضي، بأنه سيعود إلى أرسنال للعمل مع مدربه السابق في إشبيلية أوناي إيمري. وشارك

وبعد الرحيل عن أرسنال في عام 2007، تمكن رييس من الفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع أتلتيكو مدريد و3 مرات مع إشبيلية.

وفي شهر يناير الماضي، انضم رييس إلى فريق اكستريمادورا الموجود في دوري الدرجة الثانية، وأثيرت تكهنات العام الماضي، بأنه سيعود إلى أرسنال للعمل مع مدربه السابق في إشبيلية أوناي إيمري.

وشارك رييس في 21 مباراة دولية، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف من بينها هدف في شباك المنتخب الوطني في مباراة ودية في عام 2006 انتهت بفوز إسبانيا بهدفين دون رد.

ووجد رييس في قائمة إسبانيا بمونديال ألمانيا 2006 وشارك في مباراة واحدة فقط أمام ، ولم ينضم بعدها إلى المنتخب الإسباني مرة أخرى.

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