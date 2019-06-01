الامارات | وفاة لاعب آرسنال السابق وسيه رييس في حادث سير

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب آرسنال السابق وسيه رييس في حادث سير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، إن لاعبه السابق خوسيه أنطونيو رييس توفي عن 35 عاماً في حادث سير.
وقال إشبيلية في بيان على تويتر: "لا يمكن أن نعلن نبأ أسوأ من ذلك، لاعبنا السابق المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث سير".
وكان آخر ناد لعب فيه رييس هو إكستريمادورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ولعب أيضاً لآرسنال وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا.
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