شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية، غدًا الأحد، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا وفقا للجدول الذي وضعه الجهاز الفني.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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