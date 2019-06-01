شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحسن حالة سعد سمير، مدافع الفريق، الذي يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب خضع لفحص طبي جديد خلال الساعات الماضية أثبت تحسن حالته في ظل التزامه ببرنامجه التأهيلي الذي يؤديه بنجاح وتحت متابعة الجهاز الطبي للفريق.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.