رينارد يهنئ الوداد على مشواره القاري

تفاعل هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، مع الطريقة التي خسر بها الوداد البيضاوي، لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الترجي التونسي.

ورفض الوداد، استكمال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس الجمعة، أمام الترجي، بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وهو ما حرمهم من التأكد من صحة الهدف الذي أحرزه وليد الكرتي في الشوط الثاني، ولم يتم احتسابه بداعي التسلل.

وقال رينارد على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "أقدم التهنئة للوداد البيضاوي على مشواره الرائع في دوري أبطال أفريقيا، والمستويات التي قدمها الفريق المغربي".

وأضاف المدرب الفرنسي أن نهاية مشوار الوداد البيضاوي كانت حزينة بسبب الطريقة التي انتهت بها المواجهة على ملعب رادس.

وتكرر الموقف أمس الجمعة، في إياب نهائي دوري الأبطال هذا الموسم بين الترجي والوداد، واعترض الأخير على تعطل تقنية الفيديو، وقرر عدم استكمال اللقاء، ليعلن الحكم، فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة للعام الثاني على التوالي.