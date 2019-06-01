أتلتيكو مدريد يخطط لشكوى برشلونة

كشف تقرير إعلامي إسباني، عن وجود اتجاه داخل نادي أتلتيكو مدريد، لتقديم شكوى ضد برشلونة، بسبب مفاوضات البلوجرانا مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

وبحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن هناك أدلة موثقة تفيد بأن برشلونة توصل لاتفاق مع جريزمان قبل صدام أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في 12 مارس/آذار الماضي، وأيضًا خلال صراع أتلتيكو وبرشلونة على لقب الليجا.

وأضافت الإذاعة "أتلتيكو مدريد يفكر في تقديم شكوى ضد برشلونة إلى الاتحاد الدولي، مما قد يؤدي إلى حظر البلوجرانا من إبرام تعاقدات في الميركاتو، إذا تقدم الروخي بلانكوس بالأدلة".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، حيث تسببت مفاوضات برشلونة الصيف الماضي في إصدار أتلتيكو مدريد لبيان رسمي عبر الرئيس التنفيذي ميجيل أنخيل مارين، أعرب فيه عن غضبه من تصرفات البارسا بالتفاوض مع جريزمان قبل أيام من لعب نهائي الدوري الأوروبي، مشيرًا إلى أن النادي الكتالوني لا يحترم أتلتيكو مدريد.

وكان جريزمان قد أعلن مؤخرًا رحيله عن صفوف الأتلتي، لكنه لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.