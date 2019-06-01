بيرلو: دي يونج أفضل لاعب خط وسط

كال الإيطالي أندريا بيرلو، نجم يوفنتوس وميلان السابق، المديح للهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط أياكس، والمنتقل مؤخرًا إلى صفوف برشلونة. وقال بيرلو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في الوقت الحالي فرينكي دي يونج هو الأفضل في مركز خط الوسط". وأضاف: "فرينكي يتمتع بالشخصية والأسلوب، ولديه كل الإمكانيات التي تساعده على اللعب في برشلونة". واختتم: "فرينكي دي يونج يُذكرني بنفسي، فهو يتابع الملعب بأكمله، وينجح في الانتشار بتحركاته". يُذكر أن دي يونج، قد ودع جماهير أياكس بعدما قاده لتحقيق ثنائية الدوري والكأس المحلية والوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال، حيث سيقضي إجازته قبل الانضمام إلى برشلونة.

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