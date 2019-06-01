اجتماع طارئ بـ"الكاف" بعد أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن عقد اجتماع طارئ، لبحث أحداث مباراة الترجي والوداد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

وكانت مباراة إياب نهائي أبطال أفريقيا بين الترجي وضيفه الوداد على ملعب رادس قد توقفت لأكثر من ساعة، بسبب عطل في تقنية الفار، ومطالبة لاعبي الوداد بالرجوع للتقنية بعد إلغاء هدف للفريق المغربي في الشوط الثاني بداعي التسلل.

وقال مصدر بالكاف في تصريحات صحفية، إن الفار لم يتعطل، لكن هناك جزء تقني لم يصل لملعب رادس، وأخطر الحكم قائدا الفريقين، أنه لا يوجد فار ووافقا على لعب المباراة.

وقرر أحمد أحمد رئيس لاتحاد الإفريقي، تشكيل لجنة طارئة ستجتمع يوم 4 يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التي حدثت في مباراة الترجي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن تتويج فريق الترجي التونسي، الذي يلعب له محترفنا الدولي حمدو الهوني، بطلًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد عدم استكمال مباراة إياب نهائي البطولة في ظل جدل تحكيمي كبير بسبب غياب تقنية "الفار".