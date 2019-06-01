الكشف عن مسار شعلة أولمبياد طوكيو والأزياء الموحدة

كشف منظمو أولمبياد طوكيو 2020 اليوم السبت النقاب عن الأزياء الموحدة التي سيرتديها عشرة آلاف عداء متطوع خلال رحلة الشعلة الأولمبية وقدموا المزيد من التفاصيل حول مسارها.

وقال منظمون إن الشعلة ستمر عبر كل محافظات اليابان 47، من هوكايدو في الشمال إلى جزيرة أوكيناوا في الجنوب، وستحصل أغلب أنحاء البلاد على فرصة مشاهدة الشعلة.

وتبدأ رحلة الشعلة التي تستغرق 121 يوما في 16 مارس/ آذار في فوكوشيما، التي يقع بها مركز تدريب منتخب اليابان لكرة القدم وتعد رمزا للقدرة على التغلب على المشاكل بعد أن تسبب زلزال 2011 وموجات المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته في مقتل حوالي 16 ألف شخص.

وسعى المنظمون إلى التأكيد على أهمية أولمبياد 2020 باعتبارها "أولمبياد إعادة البناء" وكان ذلك واضحا في اختيار مسار الشعلة، التي ستمر عبر أوكوما حيث يقع جزء من مجمع فوكوشيما النووي، وعبر قلعة كوماموتو التي تعرضت لأضرار ضخمة في زلزال عام 2016.

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وقالت ميهو تاكيدا عضو اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 والحاصلة على خمس ميداليات أولمبية في السباحة التوقيعية "الأمر لا يتعلق فقط بأماكن حيث يستطيع الناس مشاهدة معالم شهيرة، لكن الشعلة ستزور أيضا مناطق تأثرت بزلزال اليابان المدمر وقلعة كوماموتو التي تتعافى من آثار زلزال كوماموتو".

وأضافت "الشعلة ستمر عبر مناطق في اليابان تبذل جهدا كبيرا للتعافي من آثار كوارث طبيعية".

وستزور الشعلة أيضا حديقة هيروشيما التذكارية للسلام وتمر عبر جبل فوجي قبل أن تصل للاستاد الوطني في طوكيو يوم 24 يوليو تموز خلال مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية.

وكشف النقاب عن الزي الموحد للعدائين، الذي صممه دايسوكي أوبانا، تاداهيرو نومورا الحاصل على عدة ميداليات ذهبية أولمبية في الجودو.