رئيس توتنهام يأمل بتكرار بوكيتينو لأسطورة فيرجسون

كشف رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، دانييل ليفي، عن موقفه من الأنباء التي تشير إلى اقتراب رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للسبيرز، عقب نهاية الموسم الجاري.
وسيقود بوكيتينو فريقه في مواجهة ليفربول، مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تربط تقارير صحفية، المدرب الأرجنتيني بالرحيل إلى يوفنتوس، لخلافة ماسيميليانو أليجري، على مقعد المدير الفني للسيدة العجوز.
وقال رئيس السبيرز، في تصريح أبرزه موقع "كالتشيو ميركاتو": "أتمنى أن يصبح بوكيتينو مثل السير أليكس فيرجسون بالنسبة لتوتنهام".
يشار إلى أن فيرجسون تولى القيادة الفنية لمانشستر يونايتد خلال الفترة من 1986 حتى عام 2013.
جدير بالذكر أن تقارير عديدة، أكدت أن يوفنتوس، ينتظر انتهاء نهائي دوري الأبطال، للتفاوض مع بوكيتينو، حول التعاقد معه.
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