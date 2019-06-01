وفاة خوسيه رييس لاعب إشبيلية السابق إثر حادث مروري

توفى اللاعب الإسباني خوسيه أنتونيو رييس لاعب إشبيلية وريال مدريد الإسبانيان السابق، اليوم السبت، إثر حادث مروري. وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رييس توفى في حادث مروري في مدينة أوتريرا عن عمر يناهز الـ35 عاماً. ونشر الحساب الرسمي لنادي إشبيلية تعزية لأهل رييس على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أخبار وفاته. ولعب رييس في العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، أبرزها إشبيلية وريال مدريد وأتليتكو مدريد وإسبانيول الإسبانيان، وأرسنال الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

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