شكرا لقرائتكم عودة جهاد جريشة إلى القاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عاد الحكم الدولى جهاد جريشة إلى القاهرة، قادما من بولندا بعد استبعاده من بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا هناك.
كان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قرر استبعاد الحكم الدولى جهاد جريشة من كأس العالم للشباب المقامة حالياً فى بولندا على خلفية قرار إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة 6 أشهر بسبب قراراته التحكيمية في مباراة ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوى المغربي والترجي التونسى التي أقيمت الجمعة الماضية بمدينة "الرباط" المغربية.
وألغى جهاد جريشة هدفًا للوداد سجله أيوب عملود بعد احتساب خطأ ضد إسماعيل الحداد بعدما لمست الكرة يده داخل منطقة جزاء الترجى مع نهاية الشوط الأول، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء فى الشوط الثانى بعد الرجوع لتقنية الفيديو، مما دفع الاتحاد المغربي لكرة القدم لتقديم شكوى رسمية لدى "الكاف" ضده مما أدى إلى إيقافه.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة جهاد جريشة إلى القاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.