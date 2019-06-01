شكرا لقرائتكم عودة جهاد جريشة إلى القاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد الحكم الدولى جهاد جريشة إلى القاهرة، قادما من بولندا بعد استبعاده من بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا هناك.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قرر استبعاد الحكم الدولى جهاد جريشة من كأس العالم للشباب المقامة حالياً فى بولندا على خلفية قرار إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة 6 أشهر بسبب قراراته التحكيمية في مباراة ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوى المغربي والترجي التونسى التي أقيمت الجمعة الماضية بمدينة "الرباط" المغربية.

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وألغى جهاد جريشة هدفًا للوداد سجله أيوب عملود بعد احتساب خطأ ضد إسماعيل الحداد بعدما لمست الكرة يده داخل منطقة جزاء الترجى مع نهاية الشوط الأول، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء فى الشوط الثانى بعد الرجوع لتقنية الفيديو، مما دفع الاتحاد المغربي لكرة القدم لتقديم شكوى رسمية لدى "الكاف" ضده مما أدى إلى إيقافه.