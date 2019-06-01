شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يقرر تأجيل مران الفريق لمشاهدة نهائى أبطال أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف، تأجيل مران الفريق اليوم لمدة ساعتين، حتي يتمكن لاعبو الفريق في مشاهدة الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي امام توتنهام في نهائي دوري ابطال اوروبا.

يشار إلى أن الاتحاد السكندري لمواجهة مصيرية امام سموحة يوم الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري، حيث يحتاج زعيم الثغر الفوز بالمباراة لتفادي الهبوط للدرجة الثانية.

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يذكر أن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي، قد قرر طبع ٣٠٠٠ تذكرة لمباراة زعيم الثغر امام سموحة بعد التأكد بإقامة اللقاء بالجماهير.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تولي طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحلمي طولان الذي قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .

وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع