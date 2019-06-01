مصدر بالكاف: أحداث رادس صعبة موقف جهاد جريشة...

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جدة - عمرو شويل أعلن مصدر بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، صعوبة قبول إلتماس اتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن الحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إيقافه 6 أشهر.
وأكد المصدر، أن أحداث مباراة أمس بين الترجى والوداد المغربى فى إياب نهائى دورى الأبطال الافريقى، صعّبت موقف جهاد جريشة، لأن النادى الذى اشتكى جريشة هو نفسه الذى تعرض لأزمة أمس ما أدى للإنسحاب، موضحا أنه سيتم إرسال خطابا لاتحاد الكرة المصرى برفض الإلتماس خلال الساعات المقبلة.
يشار إلى أن لجنة الحكام الرئيسية تجهز خطابا لإرساله إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خلال الـ48 ساعة المقبلة، يتضمن ترشيح الثنائى إبراهيم نور الدين ومحمد معروف لخلافة جهاد جريشة فى قائمة حكام بطولة أمم افريقيا.
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