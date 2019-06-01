شكرا لقرائتكم الزمالك يستعين بحكام أجانب لمبارياته المتبقية من مكافأة الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى اتحاد الكرة موافقته على طلب الزمالك باستقدام حكام أجانب لمبارياته المتبقية فى الدورى أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى، خاصة بعدما ضمن مجلس الجبلاية الحصول على مستحقات الحكام عن هذه المباريات.
وقال مصدر بلجنة الحكام إن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم سيرسل للزمالك خلال الأيام المقبلة مكافأة التتويج بالكونفدرالية الإفريقية، والتى تصل إلى 21 مليون جنيه، وسيحصل اتحاد الكرة على مستحقات الحكام من هذا المبلغ قبل تحويله للزمالك.
كان الزمالك أعلن فى وقت سابق استقدام حكام أجانب لجميع مبارياته هذا الموسم.
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