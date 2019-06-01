شكرا لقرائتكم 20 لاعب بقائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة سموحة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، قائمة تضم 20 لاعبا استعدادا للقاء المرتقب أمام سموحة فى الأسبوع الـ 34 والأخير من عمر الدورى الممتاز والمقرر له الاثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بملعب استاد برج العرب.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي..

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الهانى سليمان و محمود الزنفلى و محمود رزق و محمد انور و محمد عبد الرازق بازوكا و السيد سالم و محمود شعبان و محمد ناصف و نور السيد و كريم الديب و احمد توفيق و احمد نبيل مانجا و رزاق سيسيه و محمد جدو و عمار حمدى و محمد عبد المجيد و كريم ممدوح و احمد داوددا و توشكا و خالد قمر.

فيما حصل باقى اللاعبين على راحة سلبية على اعتبار ان هذه هى المباراة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز.