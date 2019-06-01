شكرا لقرائتكم تذكرتى.. أعداد كبيرة من المتطوعين لمساعدة الجماهير للوصول لمقاعدهم بالمدرجات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت الشركة المنفذة لتطبيق تذكرتى، تخصيص أعداد كبيرة من المتطوعين لمساعدة الجماهير فى الوصول لمقاعدهم فى مدرجات مباريات بطولة أمم افريقيا 2019.

وخصصت الشركة تخصيص عدد من المتطوعين لإستقبال الجماهير أثناء دخولهم للملاعب، حيث سيتم إصطحابهم إلى المقاعد على حسب الأرقام المكتوبة على التذاكر، لتسهيل وصولهم إلى المقاعد قبل دقائق من انطلاق المباريات.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا قد حددت منافذ استلام التذاكر والتى يقدم "اليوم السابع" قائمة كاملة بها :

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الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس ).

الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.