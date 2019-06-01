شكرا لقرائتكم أبها يضم التونسي سعد بقير إلى صفوفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أبها عن ضم لاعب الترجي سعد بقير رسميا بعد لحظات من تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا مع فريقه ضد الوداد البيضاوي المغربي في ساعة مبكرة صباح يوم السبت.
وكتب النادي السعودي على حسابه في موقع تويتر "رسميا أنهت إدارة نادي أبها إجراءات تسجيل اللاعب الدولي التونسي سعد بقير بعقد يمتد لموسمين لتمثيل الفريق الأول في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".
وقدم بقير، 25 عاما، مردودا لافتا مع الترجي في نسختي بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الماضي وهذا العام، وكان له دور مؤثر في التتويج باللقبين عبر إحرازه لأهداف حاسمة.
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