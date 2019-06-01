موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم والتشكيل المتوقع للفريقين

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم من أكثر الموضوعات التي تشغل بال كل متابعي كرة القدم في العالم، حيث تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في التاريخ بين ناديين يلعبان في الدوري الانجليزي لكرة القدم، إذ أقيمت المرة الأولى بين مانشيستر يونايتد وتشيلسي في عام 2008، ومن الطريف أن نهائي الدوري الأوروبي هوا الأخر هذا العام كان بين فريق ارسنال وتشيلسي وهوا ما يثبت هيمنة الكرة الانجليزية على قارة أوروبا هذا العام، سنتناول عرض موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم، كما سنقدم لكم التشكيل المتوقع للفريقين بمشاركة محمد صلاح نجم فريق ليفربول، مع عرض لكافة الأخبار التي تخص المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

يلتقي مساء اليوم الأول من مايو عام 2019 فريق ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة في المباراة التي تجمع بينهم في نهائي البطولة الأقوى عالميا على مستوى الأندية، تقام مباراة ليفربول وتوتنهام في العاصمة الاسبانية مدريد حيث يستضف المباراة ملعب واندا ميتروبوليتانو، يلعب فريق ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي هذا العام بعد أن وصل إلى نهائي نفس البطولة في العام الماضي أمام ريال مدريد وفشل في تحقيق اللقب بعد أن هزم أمام النادي الملكي، وعلى الرغم من أن اللقاء انجلزي خالص إلا أن موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يحظى بأهمية بالغة عند كل من يهوى ويتابع الساحرة المستديرة.

دوري أبطال أوروبا

تمكن كلا من ليفربول وتوتنهام من بلوغ المباراة النهائية بعد مشوار صعب من المباريات، فقد ألتقى فريق ليفربول في مباراة النصف النهائي مع فريق برشلونة الاسباني وتلقى الهزيمة في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة قبل أن يعود ويحقق انتصارا قاتلا بأربعة أهداف على ملعب أنفيلد، أما فريق توتنهام فقد بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن قضى على أحلام فريق أياكس أمستردام الهولندي في مباراة شيقة جدا لم يحسم أمرها إلا في الثواني الأخير من المباراة، ليكون موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا ثاني نهائي انجليزي في التاريخ.

تشكيل ليفربول في نهائي دوري أبطال أوربا

يدخل فريق ليفربول مباراة توتنهام اليوم بقيادة فنية للألماني يورجن كلوب ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول المباراة وفقا للتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر- خط الدفاع: أليكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون- خط الوسط: فابينيو – جوردان هيندرسون – جورجينيو فينالدوم- خط الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو.

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التشكيل المتوقع لفريق توتنهام

على الناحية الأخرى يدخل فريق توتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا بقيادة مديره الفني بوتشيتينو، الذي من المحتمل أن يبدأ اللقاء بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: هوجو لوريس- خط الدفاع: كييران تريبير – توبي ألدرفيليد – جان فيرتونجن – داني روز- خط الوسط: موسي سيسوكو – فيكتور وانياما – ديلي آلي – كريستيان إريكسن- خط الهجوم: سون هيونج مين – لوكاس مورا.

هذا ومن سنعرض عليكم التشكيل الرسمي للريدز وتوتنهام فور إعلانه.

في الأخير نذكركم بأننا قد قدمنا لكم موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم، كما تطرقنا للحديث عن مشوار الفريقين والتشكيل المتوقع للمباراة النهائية اليوم، وسنعرض عليكم متابعة حيه لكل ما يخص المباراة أول بأول فتابعونا.