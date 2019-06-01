ترجمة محمد بشاري
قالت صحيفة لاكروا الفرنسية إن محمد صلاح لن يكون هذه المرة أمام سيرجيو راموس. فالفرعون المصري الذي أُجبر على الخروج من الملعب في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي بسبب الإصابة ، سيكون لديه فرصة أخرى ليحقق مجد كبير أمام توتنهام في نهائي أبطال أوروبا اليوم في مدريد.
و من نأحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن القاهرة ومدن أخرى في مصر ستتابع اليوم هذه المباراة المصيرية عبر شاشات التلفاز والأجهزة اللوحية وشاشات الهاتف المحمول. وأن كل المصريين يأملون في نصر جديد لصلاح الذي يفتخرون به.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة فرنسية:هل جاءت ساعة الإنتقام لمحمد صلاح؟..المصريون ينتظرون مجدًا جديدًا للفرعون المصري اليوم أمام توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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