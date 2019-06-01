شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ردا على بتروجت: اتحاد الكرة لم يخطرنا بإلغاء المباراة ونسافر السويس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رد سريع على بيان نادى بتروجت الذى أعلن خلاله عدم خوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، أكد مسئولو المقاولون العرب أن اتحاد الكرة لم يخطرهم بإلغاء المباراة.

من جهته قال عصام عبد الرحمن، المشرف على فريق الكرة بالمقاولون العرب، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن الفريق حدد موعد السفر إلى السويس غداً الأحد، ولن يتراجع عن هذا القرار، فى ظل عدم إخطار النادى بأى قرار رسمى من اتحاد الكرة بإلغاء المباراة .

على الجانب الآخر، جاء نص بيان بتروجت كالتالى: يرفض نادى بتروجيت نهائياً خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة، والتى حدد لها اتحاد كرة القدم موعد يوم الاثنين 3 يونيو.

ويأتى القرار بعد التعنت الواضح ضد نادى بتروجت والكيل بمكيالين فى ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلى مع المقاولون بدون طلب الناديين وبدون وجود أى ارتباطات دولية لهما وتجاهل طلبات النادى العادلة فى عدة خطابات وبيانات سابقة لاتحاد الكرة.