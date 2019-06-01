طلعت يوسف يستقر على20 لاعبا لموقعة سموحة "الفاصلة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على الدخول فى معسكر مغلق اليوم بقائمة تضم 20 لاعبا، استعدادا للقاء المرتقب أمام سموحة فى الأسبوع الـ 34 والأخير من عمر الدورى الممتاز والمقرر له الاثنين المقبل فى العاشره مساء بملعب برج العرب. وجاءت قائمة الاتحاد كالتالى: Advertisements الهانى سليمان ومحمود الزنفلى ومحمود رزق ومحمد أنور ومحمد عبد الرازق بازوكا والسيد سالم ومحمود شعبان ومحمد ناصف ونور السيد وكريم الديب وأحمد توفيق وأحمد نبيل مانجا ورزاق سيسيه ومحمد جدو وعمار حمدى ومحمد عبد المجيد وكريم ممدوح وأحمد داوددا وتوشكا وخالد قمر. فيما حصل باقى اللاعبين على راحة سلبية على اعتبار أن المباراة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز.

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