شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الكرة فى الأهلي تناقش "ملف الإعارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى، التى شكّلها محمود الخطيب رئيس النادى مؤخراً، ملف الإعارات الخاصة بفريق الكرة، سواء بالنسبة للاعبين الذين رحلوا من النادى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة، أو لاعبى الفريق الحاليين الذين تلقوا عروضاً من أندية خارجية للرحيل عن الاهلى الصيف المقبل.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، فى مقدمتهم الرباعى المُعار للجونة أكرم توفيق وأحمد حمدى وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، بجانب عمار حمدى المُعار للاتحاد السكندرى، والثنائى عمرو بركات وكريم يحيى المُعار لسموحة.

وتبحث اللجنة التى تبدأ اجتماعاتها ظهر غد، الأحد، ملفات قطاع الكرة على صعيد الفريق الأول أو قطاع الناشئين، ويفى مقدمة هذه الملفات بحث مصير الإعارات خاصة أن بعض اللاعبين طلبوا تحديد مصيرهم مع الفريق.

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وكان محمود الخطيب شكل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الشيخ طه إسماعيل وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، وجاءت هذه الاختيارات فى ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التى يتمتع بها هذا الثلاثى والذى يمثل أجيال كروية مختلفة ساهمت فى نجاحات كثيرة للنادى.

وتقوم لجنة التخطيط التى شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة فى الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع.