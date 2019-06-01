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فلوس الكونفدرالية تضمن استقدام حكام أجانب للزمالك لنهاية الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد الكرة على طلب الزمالك باستقدام حكام أجانب لمبارياته المتبقية فى الدورى أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى، خاصة بعدما ضمن مجلس الجبلاية الحصول على مستحقات الحكام عن هذه المباريات.

وكشف مصدر بلجنة الحكام أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سيرسل للزمالك خلال الأيام المقبلة مكافأة التتويج بالكونفدرالية الأفريقية، والتى تصل إلى 21 مليون جنيه، وسيحصل اتحاد الكرة على مستحقات الحكام من هذا المبلغ قبل تحويله للزمالك.

يذكر أن الزمالك أعلن فى وقت سابق استقدام حكام أجانب لجميع مبارياته هذا الموسم.

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