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بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادى بتروجت بياناً رسمياً يعلن فيه رفضه لعب مباراة المقاولون العرب.

 

وجاء نص بيان بتروجت كالتالى:يرفض نادى بتروجيت نهائياً خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة، والتي حدد لها اتحاد كرة القدم موعد يوم الاثنين 3 يونيو.

 

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ويأتى القرار بعد التعنت الواضح ضد نادي بتروجت والكيل بمكيالين فى ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلى مع المقاولون بدون طلب الناديين وبدون وجود أي ارتباطات دولية لهما وتجاهل طلبات النادي العادلة في عدة خطابات وبيانات سابقة لاتحاد الكرة.

 

وعلى الجانب الآخر يقوم بمساندة كافة الفرق المنافسة لنا علي البقاء وتحقيق رغباتهم في نقل مبارياتهم والتنسيق بينهم للمساعدة في الهروب من الهبوط فضلا عن عدم الأخذ بما تم الإتفاق عليه في اجتماع لجنة الأندية المشكلة برئاسة السيد نائب رئيس الاتحاد ووفقا لإفادة سيادته بأن قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي بالتمسك بالجدول القديم للدوري هو عكس ما تم الاتفاق عليه في اتحاد الكرة وفي هذا الاجتماع .

ويؤكد نادي بتروجيت بأنه سيسلك كل الطرق المشروعة من أجل المحافظة علي حقوقه لدي الجهات المختصة محليا ودوليا.

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