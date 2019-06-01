شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكاف: رفض التماس رفع الإيقاف عن جهاد جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن صعوبة قبول التماس اتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن الحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إيقافه 6 أشهر.

وقال المصدر، إن أحداث مباراة أمس بين الترجى والوداد المغربى فى إياب نهائى دورى الأبطال الأفريقى صعّبت موقف جهاد جريشة، لأن النادى الذى اشتكى جريشة هو نفسه الذى تعرض لأزمة أمس ما أدى للانسحاب، موضحاً أنه سيتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة المصرى برفض الالتماس خلال الساعات المقبلة.

وتجهز لجنة الحكام الرئيسية خطاباً لإرساله إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خلال الـ48 ساعة المقبلة، يتضمن ترشيح الثنائى إبراهيم نور الدين ومحمد معروف لخلافة جهاد جريشة فى قائمة حكام بطولة أمم افريقيا.