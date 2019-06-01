شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يسدد 25 ألف دولار تكلفة الحكام الأجانب أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى وادى دجلة مبلغ 25 ألف دولار لاتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الإنتاج الحربى والمقرر لها مساء الاثنين المقبل. ويحتل وادى دجلة المركز الـ14 فى جدول الدورى، أما الإنتاج الحربى فيحتل المركز الـ11 وضمن البقاء فى الدورى الممتاز. ويتنافس وادى دجلة مع أندية بتروجت والاتحاد السكندرى وحرس الحدود على البقاء فى الدورى الممتاز، بعد تأكد هبوط النجوم والداخلية.

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