شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين؟.. معتز إينو: عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة، هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

معتز إينو، نجم الأهلى والزمالك السابق، قال إنه كان يتمنى أن يكون النجم عادل إمام، لأنه موهبة فنية وكوميدية أثرت التراث الفنى بالعديد من الأعمال التى ما زالت عالقة فى أذعان الجمهور.

معتز إينو وعادل إمام