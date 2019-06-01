شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة هدافى المصرى بعد الوصول للمربع الذهبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى النادى المصرى، تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال مدرب الفريق، الموسم الحالى فى مسابقة الدورى العام فى المربع الذهبى، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 34 جولة من عمر المسابقة المحلية، جمع خلالها 52 نقطة ليستقر فى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، متفوقاً على المقاولون العرب صاحب المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى قائمة هدافي الفريق البورسعيدي كالتالي:

ـ إسلام عيسى ومحمود وادى: يتشاركان صدارة قائمة هدافي الفريق برصيد 7 أهداف لكل منهم.

ـ سعيدو سينبوري وأوستين أموتو: يحلان في المركز الثاني برصيد 5 أهداف لكل منهم.

ـ أحمد جمعة، عمرو موسى، محمد جريندو، و حسين رجب: في المركز الثالث برصيد 3 أهداف لكل منهم .

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ـ محمد كوفي وأحمد ياسر: فى المركز الرابع برصيد هدفين.

ـ أحمد شكرى، حجاج عويس، محمود حمد، محمد صالح وإسلام أبو سليمة: فى المركز الخامس برصيد هدف لكل لاعب.