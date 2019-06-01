وفاة رييس لاعب أرسنال وإشبيلية السابق في حادث سير

قال نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم اليوم السبت إن لاعبه السابق خوسيه أنطونيو رييس توفي عن عمر 35 عاما في حادث سير.
وقال إشبيلية في بيان بحسابه على تويتر “لا يمكن أن نعلن نبأ أسوأ من ذلك. لاعبنا السابق المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث سير”.
وكان آخر ناد لعب له رييس هو إكستريمادورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني. ولعب أيضا لأرسنال وريال مدريد وأتليتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا.
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