ألونسو يبدأ مسيرته التدريبية

تولى نجم كرة القدم الإسباني السابق تشابي الونسو، منصب المدير الفني للفريق الرديف بنادي ريال سوسيداد. واعلن ريال سوسيداد اليوم السبت عن تعيين لاعب ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، ألونسو، مدرباً جديداً للفريق الرديف بالنادي. وقضى ألونسو 4 أعوام في سوسيداد خلال مسيرته الاحترافية قبل انتقاله إلى ليفربول في 2004. واستهل ألونسو مسيرته في عالم التدريب، بتولي مسؤولية فريق الناشئين تحت 13 عاماً في ريال مدريد.

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