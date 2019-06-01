التشكيلة المتوقعة لنهائي دوري الأبطال

أعلنت تقارير صحافية بريطانية عن تشكيلتها المتوقعة لنهائي دوري الأبطال مساء اليوم السبت بين ليفربول وتوتنهام على ملعب واندا ميترو بوليتانو. ومن المتوقع أن يدخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي .. حراسة المرمى: أليسون الدفاع: روبرتسون – فان دايك – ماتيب – جوميز الوسط: هندرسون – فينالدوم – ميلنر الهجوم: ماني – فيرمينو – محمد صلاح Advertisements أما تشكيلة توتنهام المتوقعة فهي كالتالي .. حراسة المرمى: هوجو لوريس الدفاع: روز – آلديرفايريلد – فيرتونخين – تريبيير الوسط: سيسوكو – إيريك داير- كريستيان إريكسن الهجوم: سون هيونج مين – ديلي آلي – هاري كين

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