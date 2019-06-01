سر تأجيل وصول هازارد إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحافية بلجيكية نجاح ريال مدريد في التوصل لاتفاق مع تشيلسي من أجل ضم لاعب الوسط ايدين هازارد. ووفقا لصحيفة HNL فإن ريال مدريد سوف يدفع أكثر من 115 مليون يورو لضم صاحب الـ27 عاما. وسيدفع ريال مدريد 500 ألف يورو كراتب أسبوعي للاعب البلجيكي كأعلى راتب في الفريق في الوقت الحالي. وينتظر ان يجتمع فلورنتينو بيريز يوم 11 يونيه مع هازارد عقب خوض مباريات التوقف الدولي مع بلجيكا للحديث عن موعد خضوعه للفحص الطبي والتقديم أمام جماهير ملعب سانتياغو بيرنابيو وهو ما سيؤجل حضور اللاعب شكل رسمي للفريق الأبيض الإسباني.

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