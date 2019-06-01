اتحاد الكرة يتسلم 25 ألف دولار من وادي دجلة

تسلم اتحاد الكرة مبلغ 25 الف دولار من وادي دجلة، لاستقدام طاقم حكام اجنبي لمباراة الفريق امام الانتاج الحربي بعد غد في لمباراة الفريق امام الانتاج الحربي بعد غد فيختام الدوري. كان دجلة ارسل خطابا رسميا يطلب فيه الحكام الاجانب منذ ايام قبل ان يرسل المبلغ المالي لاستقدام الطاقم الاجنبي.

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