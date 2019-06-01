اتحاد الكرة يتسلم 25 ألف دولار من وادي دجلة

تسلم اتحاد الكرة مبلغ 25 الف دولار من وادي دجلة، لاستقدام طاقم حكام اجنبيلمباراة الفريق امام الانتاج الحربي بعد غد في
ختام الدوري.
كان دجلة ارسل خطابا رسميا يطلب فيه الحكام الاجانب منذ ايام قبل ان يرسل المبلغ المالي لاستقدام الطاقم الاجنبي.
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