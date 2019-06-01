الكاف: من الصعب قبول التماس اتحاد الكرة ضد إيقاف جريشة

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن هناك صعوبة في قبول التماس اتحاد الكرة ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة لمدة 6 شهور. اتحاد الكرة ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة لمدة 6 شهور. وبحسب المصادر، فإنه من الصعب قبول الالتماس خاصة أن الوداد المغربي الذي اشتكى جريشة تعرض لأزمة بالأمس في لقاء الترجي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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