هنري: أشعر بالصدمة لوفاة رييس

عبر تيري هنري، نجم أرسنال السابق، عن حزنه بعد تلقيه خبر وفاة زميله خوسيه أنتونيو رييس، اليوم، إثر حادث سير.

وكتب هنري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا

أشعر بالانهيار لسماع خبر سيئ حول خوسيه انتونيو ريييس، كان لاعبا رائعا، وزميلا رائعا وشخصا استثنائيا".

وأضاف: "آمل أن تبقى عائلته

وأصدقاءه أقوياء وأن يجتازوا تلك الفترة الصعبة".

وتوفي رييس عن عمر يناهز 35 عاماً، عقب تعرضه لحادث تصادم بسيارته، اليوم، ولعب النجم الإسباني ضمن صفوف العديد من الأندية الأوروبية، مثل آرسنال وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبنفيكا وإسبانيول.