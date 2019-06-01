شاهد.. أنطونيو رييس.. نجم الجيل الذهبي في آرسنال وصاحب الرقم القياسي الأوروبي

تلقت جماهير كرة القدم الإسبانية اليوم السبت، خبر صادم بوفاة النجم خوسيه أنطونيو رييس صاحب الـ 35، إثر حادث تصادم في إشبيلية.

وأعلن نادي إشبيلية الذي يلعب لصفوفه رييس، عبر حسابه على "تويتر" عن وفاة اللاعب، فيما قام نادي إسبانيول بالتعليق على الخبر، واصفاً إيه بإنه يوم حزين.

وكان أنطونيو رييس يملك سجل طويل في الملاعب، خاصة في الدوري الإسباني، حيث لعب لأربعة أندية مختلفة، وتستعرض بوابة الوفد مسيرة رييس في كرة القدم.

بدأ اللاعب مسيرته الكروية مع نادي إشبيلية، وشارك مع الفريق وهو يبلغ 16 عام، ليصبح أصغر لاعب يملك الظهور الأول مع الفريق.

وبعد فترة مميزة في فريق إشبيلية، وحينما كان عمره 21 عام، قرر نادي آرسنال التعاقد معه في يناير 2004، خلال الفترة الذهبية للجانرز وتمكن من تحقيق لقب كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية، وكذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان أول لاعب إسباني يحقق البريميرليج.

ولفت مستواه المميز أنظار ريال مدريد، الذي قرر ضمه لصفوفه، لينتقل في صيف 2006 إلى الفريق الملكي على سبيل الإعارة.

وعلى الرغم من تحقيقه الدوري الإسباني مع ريال مدريد ومساهمته في إحراز اللقب بعد تسجيله هدفين حاسمين في مرمى مايوركا، ولكن لم تكن فترة تواجده مع الفريق الملكي بنفس نجاحه مع آرسنال، حيث وصفها اللاعب بإنها كانت فترة مريرة وعلق عليها في أحد التليفزيونات الإسبانية قائلاً " هناك شوكة عالقة في جسدي ما زالت عالقة منذ لعبت للريال".

وبعد موسم صعب مع المرينجي، عاد رييس إلى آرسنال مرة أخرى ولكنه لم يستر مع الجانرز بعد أن تلقى عرض إسباني أخر، ليعود إلى الليجا، ولكن تلك المرة توجه صوب أتلتيكو مدريد، والذي قضى فيه اللاعب فترة إعارة وصفها بالجيدة وإنها أفضل

من التي قضاها مع جاره ريال مدريد.

وتخلل فترة تواجده مع أتلتيكو مدريد إعارة إلى بنفيكا البرتغالي، لمدة عام واحد، ليعود بعدها إلى الروخيبلانكوس، ويصبح من أهم اللاعبين.

حيث قاد أتلتيكو مدريد لتحقيق كأس السوبر الأوروبي في عام 2010، على حساب انتر ميلان الإيطالي.

وفي 2012 رحل رييس إلى صفوف إشبيلية، وساهم في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية، قبل أن ينتقل إلى صفوف إسبانيول في موسم 2016، ثم عاد بعد فترة قصيرة للفريق الأندلسي.

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وظل ضمن صفوف الفريق كأحد عناصر الخبرة حتى لو لم يشارك بشكل أساسي.

ويحمل أنطونيو رييس رقم قياسي خاص به، حيث إنه اللاعب الوحيد الذي حقق بطولة الدوري الأوروبي خمسة مرات.

فقد تمكن من تحقيقها مع أتلتيكو مدريد في عامي 2010 و 2012.

وكان الإتحاد الأوروبي إحتسب بطولة 2012 لرييس بعد أن شارك مع الأتلتي في نصفها الأول قبل الانتقال إلى إشبيلية في شتاء 2012.

كما حقق الدوري الأوروبي مع إشبيلية أعوام 2013و 2014و 2015.

ومع منتخب بلاده، فقد شارك رييس مع المنتخب الإسباني في الفترة ما بين 2003و 2006، وشارك في بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا.

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