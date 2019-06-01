راموس يعبر عن صدمته بعد وفاة رييس

عبر سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني، عن حزنه وأسفه على فراق زميله السابق خوسيه أنطونيو رييس، الذي توفي اليوم إثر حادث سير.

وكتب راموس على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "محطم مدمر، ليس لدي الكلمات كل الحب لعائلته سوف أتذكرك دائمًا يا أخي وصديقي".

وتوفي رييس عن عمر يناهز 35 عاماً، عقب تعرضه لحادث تصادم بسيارته اليوم، ولعب النجم الإسباني ضمن صفوف العديد من الأندية الأوروبية، مثل آرسنال وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبنفيكا وإسبانيول.