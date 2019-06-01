اللجنة الأولمبية: لا عقوبات على الزمالك بعد حضور رئيس النادي لمباراة الإنتاج الحربي

أكد شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن نادي الزمالك لن يتعرض لعقوبات بسبب حضور رئيسه مرتضى منصور لقاء الإنتاج الحربي مساء اليوم الخميس، في الدوري المصري لكرة القدم.

وقال العريان "لن نعاقب الزمالك وحضور مرتضى لن يؤثر على نتيجة اللقاء، وسندرس الموقف قانونيًا من خلال المستشار القانوني في الاجتماع القادم للجنة". وأضاف: "العقوبة ستكون ضد مرتضى منصور نفسه إما بتغليظ عقوبته السابقة أو

تغريمه ماليًا، ولكن الزمالك لن يتعرض لعقوبات بخصوص نتيجة اللقاء". وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة اتحاد الكرة أيضًا من أجل معرفة حضور مرتضى منصور جاء من تلقاء نفسه أم بخطاب رسمي لاتحاد الكرة، خاصة أن الأولمبية طالبت جميع الاتحادات من قبل بعدم السماح بحضور منصور.