أكد شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن نادي الزمالك لن يتعرض لعقوبات بسبب حضور رئيسه مرتضى منصور لقاء الإنتاج الحربي مساء اليوم الخميس، في الدوري المصري لكرة القدم.
وقال العريان "لن نعاقب الزمالك وحضور مرتضى لن يؤثر على نتيجة اللقاء، وسندرس الموقف قانونيًا من خلال المستشار القانوني في الاجتماع القادم للجنة". وأضاف: "العقوبة ستكون ضد مرتضى منصور نفسه إما بتغليظ عقوبته السابقة أو
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الأولمبية: لا عقوبات على الزمالك بعد حضور رئيس النادي لمباراة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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