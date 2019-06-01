رئيس رابطة الليجا ينعى نجم ريال مدريد وآرسنال السابق

نعى خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، الدولي الإسباني خوسيه أنطونيو رييس لاعب ريال مدريد وأتلتيكو وإشبيلية السابق بعد وفاته إثر حادث سير.
وكتب تيباس رئيس الرابطة عبرحسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : اليوم نودع لاعبًا كان رمزًا وجزءًا من تاريخ الليجا الممتد 90 عامًا،
وكان رييس توفي اليوم عن عمر يناهز 35 عاماً، عقب تعرضه لحادث تصادم بسيارته في إشبيلية.
ولعب رييس خلال مسيرته الكروية مع أرسنال وإشبيلية وريال مدريد وبنفيكا، وأتلتيكو مدريد وإسبانيول.
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