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وفاة أنطونيو رييس نجم آرسنال وريال مدريد السابق في حادث أليم

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أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم السبت، وفاة لاعبه المهاجم الإسباني أنطونيو رييس عن عمر يناهز 35 عاماً، عقب تعرضه لحادث تصادم بسيارته اليوم

في إشبيلية.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم نتمكن من تقديم أخبار أسوأ،

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فقد مات عضو فريقنا المحبوب أنطونيو رييس في حادث سير.. ارقد في سلام".

يذكر أن النجم الإسباني لعب لصفوف العديد من الأندية الأوروبية، حيث لعب لآرسنال وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبنفيكا وإسبانيول.

 

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