محمد جمال: تلقيت عروضًا إسبانية.. ولكنني فضلت الانتقال إلى الأهلي

عبر محمد جمال لاعب المنتخب الوطني المنضم حديثا للفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بانتقاله إلى صفوف الفريق، مؤكدا أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرته في ظل مكانة الاهلي وتاريخه العريق في كل اللعبات.

وأوضح أن مفاوضات الأهلي معه بدأت منذ فترة وأنه رحب بشدة بارتداء قميص الفريق، لافتا الى أنه تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية

أبرزها عرض من نادي الزمالك وآخر من أحد أندية المجر، بالإضافة لعرضين من الدوري الإسباني

وأضاف جمال أنه ليس غريبا على لاعبي الأهلي في ظل تواجد عدد كبير من لاعبيه معه بمعسكرات المنتخب الوطني الأخيرة، وأنه متفائل للغاية بوجود حالة من الانسجام الشديد سوف يتم ترجمتها في صورة نتائج

قوية خلال الفترة المقبلة.

وأشار اللاعب الدولي إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد أداء مغاير للغاية في ظل وجود عناصر مميزة بالفريق ، فضلا عن التدعيمات التي قام بها النادي، مؤكدا أن رجال يد الأهلي سوف يقاتل للفوز بكل البطولات.

ووجه جمال الشكر إلى جماهير الاهلي على رد فعلها الإيجابي بعد إعلان التعاقد معه، مؤكدا أنه سوف يقاتل حتى يكون عند حسن ظن الجميع، وحتى يسهم مع زملائه في عودة الفريق الى الفوز بكل الألقاب خلال الموسم الجديد.