شاهد.. كواليس رحلة ليفربول قبل مباراة النهائي أمام توتنهام

تنطلق مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة، مباراة ليفربول وتوتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "ميتروبوليتانو".
وقبل ساعات من انطلاق المباراة الحاسمة للريدز، التي ستقام بمدينة العاصمة الإسبانية مدريد، تستعرضقناة ليفربول، فيديو لكواليس رحلة ليفربول منذ سفر بعثة الفريق إلى مدريد، وما خلف الكواليس عند ملعب المباراة، واستعدادات الفريق للمباراة وآراء الجماهير المسافرة
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