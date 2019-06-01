رياضة | عقوبات على الوداد بسبب فضيحة مباراة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات على الوداد بسبب فضيحة مباراة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب نادي الوداد المغربي توقيع عقوبات عليه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعدم استكمال مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" أن الوداد قد يتعرض لعقوبة الإيقاف من المشاركة في البطولات الإفريقية لمدة عامين مقبلين، بسبب انسحابه من مباراة الترجي التونسي.

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وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن تتوقف مباراة الأمس عند الدقيقة الـ61 اعتراضًا على هدف ملغي بسبب تعطل تقنية الفار.