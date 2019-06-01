رياضة | أول خلاف بين رئيس الزمالك وخالد جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول خلاف بين رئيس الزمالك وخالد جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من رئيس نادي الزمالك منح خالد جلال الصلاحيات الكاملة لتشكيل الجهاز الفني للفريق بعد توليه المسئولية الفنية لكن الكواليس شهدت رفضًا تامًا من جانبه لبعض الأسماء.

ورفض رئيس الزمالك تامر عبد الحميد "دونجا" وأمير عزمي مجاهد وكان يفضل استمرار أيمن عبد العزيز بدلًا منهما لكن خالد جلال تمسك بشكل كامل ببقاء أمير عزمي واستقدام دونجا.

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وتحدث خالد جلال مع رئيس الزمالك بشكل واضح وصريح أنه يضع ثقته في الجهاز المعاون لديه ومن المهم أن يعمل بارتياحية نفسية مع الجهاز بالكامل حتى يحققوا نتائج إيجابية.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق حرس الحدود يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري على استاد المكس بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري على ستد بتروسبورت.