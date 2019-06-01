رياضة | المصريون يواصلون السيطرة على تصنيف الاسكواش .. وقفزة لنوران جوهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصريون يواصلون السيطرة على تصنيف الاسكواش .. وقفزة لنوران جوهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش، تصنيفه الشهري للاعبين ، حيث واصل ثنائي وادي دجلة على فرج و رنيم الوليلي التربع على عرش الاسكواش العالمي و احتلال المركز الأول في التصنيف.

وشهد تصنيف الرجال تواجد 5 مصريين في المراكز الـ 10 الأولى وهم على فرج في المركز الأول، ومحمد الشوربجي في المركز الثاني وطارق مؤمن في المركز الثالث وكريم عبد الجواد في المركز الرابع ومحمد أبو الغار في المركز السابع.

بينما واصلت رنيم الوليلي لاعبة أندية وادي دجلة احتلال المركز الأول، و تواجدت نور الشربيني في المركز الثاني، وتقدمت نوران جوهر 3 مراكز دفعة واحدة ، لتحتل المركز الرابع وذلك بعد تتويجها بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش الشهر الماضي، وتراجعت نور الطيب مركزين لتحتل المركز الخامس.