رياضة | خالد جلال يطلب عودة نجم سموحة للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يطلب عودة نجم سموحة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة أحمد أبو الفتوح خلال الموسم المقبل بعد إنتهاء إعارته إلى صفوف سموحة.

جلال يضع قناعة كاملة في أبو الفتوح ويفضله عن بهاء مجدي الوافد من صفوف الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري.

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وأشار جلال لإدارة الزمالك أن أبو الفتوح خامة مبشرة ويمتلك إمكانيات عالية ويعتبره من أفضل اللاعبين بمركزه من بين اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية.

وكان الزمالك قد أعار أبو الفتوح إلى صفوف سموحة في يناير الماضي لمدة موسم ونصف موسم بسبب توتر العلاقة بين اللاعب والسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق لتجميده وعدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية.

يذكر أن أبو الفتوح انضم إلى صفوف المنتخب الوطني إستعدادًا للمشاركة في بطولة أمم افريقيا 2019 المقرر إقامتها في مصر.