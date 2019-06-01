رياضة | قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول وتوتنهام مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول وتوتنهام مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قنوات مفتوحة إذاعة مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ميتروبوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

ستقوم عدد من القنوات بإذاعة مباراة ليفربول وتوتنهام بجانب مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية،وخاصة قناة Bein sport الأولى الناقل الحصري لمباريات الأوروبية، حيث سيكون مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة، على قناة بي إن سبورت أتش دي 1.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة

• قناة أرينا سبورت 2 - القمر الصناعي (أسترا 3 A) تردد 11798 معدل ترميز 27500

• قناة ZDF HD - القمر الصناعي (hot bird) تردد 11054 معدل ترميز 27500

• قناة ZDF HD - القمر الصناعي (أسترا) تردد 11369 معدل ترميز 27500

• قناة sport 3 - القمر الصناعي (1 afghansat) تردد 11293 عامودي معدل ترميز 27500

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• قناة Idman - القمر الصناعي (Azerspace-1 (46°E)) تردد 11169 افقي معدل ترميز 20400

• قناة إدمان اربيذجان - القمر الصناعي (أوروبا ستار1) تردد 11175 معدل ترميز 27500

• قناة DUHOK HD - القمر الصناعي (NSS (57°E) ) تردد 11188 عامودي معدل ترميز 1874

• قناة Negaah TV - القمر الصناعي (afghansat 48° E) تردد 11231 عامودي معدل ترميز27500

• قناة Rah-e-Farda - القمر الصناعي (1 afghansat) تردد 11293 عامودي معدل ترميز 27500

• قناة Maiwand TV - القمر الصناعي (Y1A) تردد 11885 افقي معدل ترميز 27500

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام