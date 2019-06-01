رياضة | تأهيل ثنائي الشباب بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأهيل ثنائي الشباب بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل يوسف علاء وصلاح أحمد ثنائي فريق الشباب بالنادي الأهلي برنامجهما التأهيلي على هامش تدريبات الفريق الأول بالنادي على ملعب التتش.

ويعاني يوسف كابتن فريق الشباب من إصابة في العضلة الخلفية فيما اشتكى صلاح احمد من اصابة في العضلة الأمامية.

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وعقد الثنائي جلسة خاصة مع طبيب الفريق خالد محمود للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي لكل منهما بشكل جيد تمهيدًا لاعلان جاهزيتهما.

وخاض ثنائي الشباب تدريبات تأهيلية طوال الأيام الماضية ، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني